Courtois: "Mijn hart ligt in Madrid" 07 februari 2018

In een interview met 'Sport/ Voetbal Magazine' herhaalt Thibaut Courtois dat zijn hart in Madrid ligt, wegens zijn privésituatie - zijn twee kinderen wonen daar. Het zal de geruchten over een transfer naar Real Madrid een duwtje geven. Courtois (25) heeft deze maand een nieuwe afspraak met Chelsea over een contractverlenging. Hij stond in december dicht bij een akkoord, maar daarna kwam er geen vaart meer in de onderhandelingen. "Maar er is geen haast bij", zegt hij. "Normaal teken ik bij." Zijn standaardantwoord. Toch zal hij, zoals eerder aangegeven, de kat uit de boom kijken. Ook PSG snuffelt rond. Real heeft zich nog niet gemeld. "Als ze me echt willen, moeten ze zich bij Chelsea melden." De Koninklijke zoekt een nieuwe doelman na het afspringen van de overgang van Kepa. (KTH)

