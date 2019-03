Courtois peter van vzw van voorzitter Croonen 11 maart 2019

Thibaut Courtois heeft het hart op de juiste plaats. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels kondigde gisteren aan dat hij het peterschap voor de 'Kleine Prins vzw' heeft aanvaard. De Kleine Prins zet zich in Limburg in voor kinderen die voor de leeftijd van 18 jaar getroffen worden door een vorm van kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Genk-voorzitter Peter Croonen is tevens voorzitter van Kleine Prins en nodigde gisteren zo'n 300 kinderen en hun ouders uit om de wedstrijd tegen Lokeren bij te wonen. "De Kleine Prins zet zich in voor mensen en kinderen die dat het meest nodig hebben", zei Courtois in een videoboodschap vanuit Madrid. "Ik heb niet getwijfeld toen men mij vroeg om peter te worden van deze mooie vzw." Omdat Courtois gisterenavond zelf met Real Madrid aan de slag was, werd hij vertegenwoordigd door zijn ouders Gitte en Thierry en zijn zus Valérie. (KDZ)

