Courtois naar finale WK clubs 20 december 2018

00u00 0

In elf minuten (44', 53' en 55') was het beklonken voor Real Madrid in het Zayed Sports City Stadion in Abu Dhabi: een hattrick van Gareth Bale volstond om het Japanse Kashima Antlers met 1-3 uit te schakelen in de halve finale van het WK voor clubs. Thibaut Courtois had niet veel werk, maar moest zich toch één keer omdraaien toen Shoma Doi in de 78ste minuut de eerredder scoorde. Marcelo reikte twee doelpunten aan voor Bale. Zaterdagavond (17.30u Belgische tijd) staat de Koninklijke in de finale tegen Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten.