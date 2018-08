Courtois moet nog even wachten op debuut bij Real 20 augustus 2018

Thibaut Courtois stond gisteravond dan toch niet in doel bij Real Madrid in de seizoensopener tegen stadsgenoot Getafe. Trainer Lopetegui zou de Rode Duivel nog willen sparen wegens te weinig trainingsritme. Nadat hij één week geleden werd voorgesteld als doelman van de Koninklijke, kon Courtois nog niet voluit meetrainen - hij sukkelde met een lichte blessure. Sinds vrijdag traint hij wél voluit, maar Lopetegui - zelf keeper geweest - wilde geen risico's nemen. Eén week extra rust moet volstaan opdat Courtois zondag in Granada dan toch zijn debuut kan maken voor Real. (KTH/SK)