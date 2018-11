Courtois machteloos Real zwaar onderuit in Eibar 26 november 2018

De wittebroodsweken van Santiago Solari bij Real zijn voorbij. Tijdens het officiële debuut van de Argentijn als hoofdtrainer, na vier zeges als interim-coach, ging de Koninklijke met een pijnlijke 3-0 onderuit in Eibar. Verontrustend: dezelfde pijnpunten kwamen naar boven als onder Julen Lopetegui. Aanvallend kon Real voor geen enkele dreiging zorgen, terwijl achterin de deur wagenwijd open stond. Thibaut Courtois hield de thuisploeg eerst nog van de openingstreffer met een knappe save, maar kende tien minuten later pech toen Escalante het snelst bij een rebound was. Bij tegengoals twee en drie stond de Rode Duivel machteloos. Opnieuw een frustrerende avond na de 5-2 in Zwitserland. De doelman voorkwam daarna wel dat de score nog hoger opliep. 'El Salvador', doopte een Spaanse krant hem nadien. Maar dit Real kan Courtois niet in zijn eentje redden... (VDVJ)

