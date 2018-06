Courtois: koning van de clean sheet en pa houdt alle cijfers bij 08 juni 2018

De cijfers van Thierry Courtois - "Mijn vader houdt een Excel-file bij" - bewijzen: Thibaut Courtois hoort bij de allerbeste keepers op het WK. Van de favorieten voor winst hield alleen Alisson zijn doel procentueel gezien meer ongeschonden. "In het begin van Thibauts carrière ben ik begonnen met die statistieken te verzamelen", aldus papa Thierry. "Wekelijks vul ik mijn lijst aan, omdat ik dat plezant vind. En Thibaut ook, hoor. Via mijn bestand kan hij zichzelf doelen stellen: 'Nóg een clean sheet erbij.' Het motiveert hem, zonder dat het een obsessie wordt." Dat is een prijs pakken met de Rode Duivels stilaan wel. "Ik denk dat Thibaut voldoende in vorm is om beslissend te zijn voor de nationale ploeg. (lacht) Dat toonde hij in de finale van de FA Cup, waar hij een goed niveau haalde. 't Heeft deugd gedaan, want in de Engelse pers had hij kritiek gekregen, maar dat is vooral omdat de lat voor Thibaut hoger ligt dan voor anderen. Ach, in Rusland kan dat straks allemaal vergeten zijn. Op voorwaarde dat de Rode Duivels het als collectief goed doen - dat is voor Thibaut belangrijker dan zelf de hoofdrol opeisen." (PJC)

