Courtois hervat veldtraining 10 april 2019

De keuzestress kan weldra opnieuw toeslaan: Keylor Navas of Thibaut Courtois onder de lat bij Real Madrid? De laatste matchen moest coach Zinédine Zidane daar het hoofd niet over breken omdat Courtois afwezig was door een dijblessure, maar nu staat de Rode Duivel dicht bij een rentree. Hij heeft immers de veldtrainingen hervat. "Het voelt goed", meldt Courtois op Twitter. Na de oefensessie maakte de keeper tijd voor een fan met een beperking. "Ik hou van ontmoetingen met supporters. Hij was in de wolken met zijn nieuwe handschoenen", schrijft de Limburger bij een foto waarop hij met de fan poseert. (PJC)