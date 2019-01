Courtois hervat trainingen 17 januari 2019

De verrekking is geheeld. Thibaut Courtois (26) hervat vandaag de groepstrainingen bij Real Madrid. De nationale nummer één blesseerde zich tien dagen geleden tegen Sociedad. Uit een scan bleek er schade in de liesstreek. Die blessure herstelde zoals verwacht. Normaal gezien staat Courtois zaterdag tegen FC Sevilla weer tussen de palen. Hij miste zo enkel de uitwedstrijd bij Betis. Sowieso had hij in de dubbele bekerconfrontatie met Leganes (1-0-verlies gisteravond na 3-0-winst heen) niet in actie gekomen - Navas keept in de Copa del Rey. (KTH)