Exclusief voor abonnees Courtois held in penalty's Real Madrid - Atlético Madrid 0-0 (strafschoppen: 4-1) 13 januari 2020

00u00 0

Finale Spaanse Supercup

De finale om de Spaanse Supercup tussen Real Madrid en Atlético had de spanning en de intensiteit van een Champions League-wedstrijd. Wát een partij. Des te jammer dat Eden Hazard nog steeds ontbreekt. Atlético was beter voor de rust, Real erna. De beste kans was voor Valverde, maar vanop één meter en voor een quasi leeg doel kopte de Uruguayaan via zijn scheenbeen de bal naast - het was moeilijker dan scoren. Aan de overzijde was er een uitstekende Courtois nodig om Morata van de winninggoal te houden. Real moest naast Hazard ook Benzema en Bale missen. Dat scheelde.

