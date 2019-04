Exclusief voor abonnees Courtois haakt geblesseerd af, zoon Zidane in doel 01 april 2019

Geen Thibaut Courtois in doel bij Real Madrid gisterenavond. De keuze was deze keer niet moeilijk voor Real-coach Zinédine Zidane. De Rode Duivel is namelijk geblesseerd. Hij sukkelt met tendinitis. Zidane: "Het is afwachten hoelang hij buiten strijd is - ik denk een paar dagen." In zijn eerste wedstrijd als 'nieuwe' coach van de Koninklijke koos Zidane verrassend voor ouwe getrouwe Keylor Navas in doel. Niet zo gisterenavond. De Fransman zette zoon Luca tussen de palen in afwezigheid van Courtois. Een leuke binnenkomer werd het niet voor de 20-jarige belofte. Na iets meer dan twee minuten werd hij al geklopt. Real won uiteindelijk nog met 3-2, dankzij een late winninggoal van Benzema. (FDZ)