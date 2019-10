Exclusief voor abonnees Courtois gewisseld: te misselijk door buikloop 02 oktober 2019

Avond om snel te vergeten voor Thibaut Courtois. Voor de match had hij al last van buikloop, bij de rust was de Rode Duivel té misselijk om nog verder te spelen. Courtois bleef bij een 0-2-tussenstand achter in de kleedkamer, doorspelen was voor onze nationale doelman geen optie. De Limburger werd tijdens de eerste helft al snel uitgefloten door een deel van het kritische Madrileense publiek, ook op sociale media richtten velen de pijlen op hem. Nochtans trof Courtois weinig schuld bij de twee tegengoals. Trainer Zinédine Zidane zette zijn doelman achteraf ook uit de wind. "We waren allemaal verantwoordelijk voor die slechte eerste helft, ik voorop. Kijk, iedereen mag zijn mening hebben over onze keepers, maar ze zijn allebei goed voorbereid op matchen." Het hielp Courtois wel niet dat zijn concurrent Areola Club na de pauze met een cruciale redding van de 0-3 hield. (TTV/VDVJ)

