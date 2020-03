Exclusief voor abonnees Courtois en Hazard samen met hele Real-selectie in quarantaine 13 maart 2020

O ironie. Toen het basketteam van Real Madrid zich vorige week verplaatste naar Milaan voor een groepswedstrijd in de Euroleague tegen het plaatselijke Olimpia Milan, grapte de delegatie met de voorzorgsmaatregelen die hun Amerikaanse speler Trey Thompkins nam tegen het coronavirus. Behalve tijdens de wedstrijd droeg Thompkins op de luchthaven, in het hotel, op de bus... een mondmasker en handschoentjes. Hij gaf niemand een hand. Gisteren raakte bekend dat uitgerekend Thompkins drager is van het covid-19-virus. Meteen greep Real Madrid in. Omdat de basketploeg in het trainingscomplex van Valdebebas het restaurant en de fitness-zaal deelt met de voetbalploeg, nam het hoofd van de medische staf van die laatste, dokter Mihic, het besluit om de training van 11u af te gelasten en droeg hij Zinédine Zidane op om alle spelers naar huis te sturen. Mihic besliste om de voetbalploeg (met Hazard en Courtois) twee weken thuis in quarantaine te houden. De UEFA besliste meteen ook om de Champions Leaguekraker Man City - Real van volgende week dinsdag uit te stellen. De Spaanse voetbalbond had inmiddels het besluit genomen om de komende twee weken alle voetbal in het land op te schorten. Maar wat daarna? Kun je op 4 april Real zomaar opdragen te spelen tegen Real Sociedad - zonder training in de benen? Dat neigt naar competitievervalsing. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, maakte bekend dat op 25 maart een nieuwe stand van zaken volgt, waarna zal beslist worden of en wanneer La Liga voortgezet wordt. In geval van afgelasting houdt La Liga volgens sportkrant AS rekening met een verlies van liefst 678,8 miljoen euro voor hun clubs. (SK)

