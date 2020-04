Exclusief voor abonnees Courtois en Hazard leveren loon in 09 april 2020

De spelers en stafleden van Real Madrid zijn akkoord gegaan met een loonsverlaging tot eind dit jaar van 10 tot 20%, afhankelijk van de coronasituatie in Spanje. Hierdoor zal Real 28 tot 56 miljoen euro besparen. Dit moet het niet-spelend personeel, zo'n 800 mensen, behoeden voor tijdelijke werkloosheid. Duits international Toni Kroos liet eerder nog weten dat hij er niets voor voelde in te leveren. Die houding kwam hem op veel kritiek te staan. Hij werd 'wereldvreemd en gevoelloos' genoemd. Kroos wilde zijn volledige loon, zo'n 170.000 euro per week: "Voetballers moeten vrij kunnen kiezen wat ze met hun geld doen. Er zijn heel wat instanties die het geld harder nodig hebben dan voetbalclubs." De spelers van Barcelona en Atlético Madrid stemden eerder al in met een tijdelijke loonsverlaging. Met 70% leveren zij aanzienlijk meer in. (KDZ)

