Courtois bijna onklopbaar

Zijn beste match van het seizoen. Geen vijfde clean sheet op rij, twee keer geklopt, geen zege, maar wel punten gescoord. Schrale troost. In de Emirates blonk Thibaut Courtois uit. Onklopbaar behalve op die torpedo's van Wilshere en Bellerin. Zijn mooiste: die geweldige redding op een uithaal van Alexis Sánchez voor rust. Dat ultieme handje. Die ene reflex. Sánchez haalde van dichtbij hard uit, maar met uitgestoken arm slaagde Courtois er toch nog in het schot tegen de paal te duwen. Terwijl hij het hoofd draaide, botste de bal van de ene naar de andere paal, om vervolgens in zijn handen te eindigen. Spectaculaire reddingen zijn doorgaans niet aan Courtois besteed, maar dit was er eentje voor in de compilatie. Wereldreflex met het nodige geluk. Dat wist hij zelf maar al te goed. Hij balde de vuist, hij schreeuwde het uit. Een doelman die een redding viert als een doelpunt. Moet kunnen. Niets deed Courtois verkeerd. Hij ging goed plat op een schuiver van Lacazette. Met een knappe voetreflex in een één-tegen-één voorkwam hij dat de Fransman de bal tussen de benen schoof. En toen Özil in de zone verscheen, maakte hij zich goed breed. Alleen tegen die schicht van Wilshere, paal binnen, kon hij niks beginnen. Balen. Chelsea leek op weg naar de zege dankzij een lichte strafschop (Bellerin streelde zijn voet), afgedwongen en omgezet door Eden Hazard, en de 1-2 van Alonso. Met een schicht zette Bellerin zijn foutje recht. (KTH)

