Exclusief voor abonnees Courtois bezig aan zijn beste seizoen ooit op clubniveau 04 juli 2020

00u00 0

Thibaut Courtois, competitieleider met Real Madrid in La Liga, is aan zijn beste seizoen ooit bezig. Nooit kreeg hij minder goals tegen dan nu: in 30 competitiematchen moest de 28-jarige Rode Duivel zich slechts 18 keer omdraaien. Dat is de helft minder dan vorig jaar, terwijl hij wel al drie wedstrijden meer keepte. Courtois is zo goed op weg om zijn beste seizoen tot nu - in 2013-'14 slikte hij bij Atlético Madrid 24 goals in 37 matchen - te overtreffen. In dat jaar kon hij bij Atlético ook 21 keer de nul houden, bij Real Madrid zit hij voorlopig aan

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen