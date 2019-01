Courtois "10 dagen" out met verrekking 10 januari 2019

00u00 0

Thibaut Courtois (26) staat minstens een week aan de kant met een verrekking in de liesstreek. Een blessure die hij opliep tijdens de nederlaag tegen Real Sociedad. Onze nationale nummer één zat gisteren niet in de kern voor de bekermatch tegen Leganés (3-0). Ook Betis komend weekend en de terugmatch in de beker laat hij aan zich voorbijgaan. Sowieso had Courtois niet gespeeld in de Copa del Rey, de enige competitie waarin Keylor Navas de voorkeur krijgt op hem.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN