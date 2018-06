Coupe Pushback ONZE OPINIE 23 juni 2018

Soms lees je van die berichten die de volcontinue woordenstrijd over de grote problemen van deze tijd even naar de achtergrond duwen. Dries Mertens maakt - voor hij naar de kapper trekt - een schets van hoe zijn volgende coiffure er moet uitzien. Ja, het staat er echt, in het gesprek dat uw krant deze week had met de barbier van de Rode Duivels. Dries ligt op zijn gepersonaliseerde matras vast niet wakker van migrantenbootjes die ronddobberen op de Middellandse Zee of van de semantische discussie over pushbacks en hotspots. Wat zou hij ook? Al wat Dries geacht wordt te doen vandaag, is scoren tegen Tunesië. Zevenmaal, als het even kan. Of acht perfecte voorzetten op de al even gestileerde kruinen van Romelu of Michy schilderen. Dat zou mooi zijn.

