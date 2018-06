Coucke: "Zes Belgen op wedstrijdblad is te veel" 28 juni 2018

00u00 0

Op 1 juli verstrengt de regel over het aantal Belgen dat een ploeg in de Jupiler Pro League op het wedstrijdblad moet schrijven. Iedere ploeg zal dan zes Belgen of in België opgeleide spelers op het matchblad moeten invullen, waarvan er twee voor hun 21ste minstens drie jaar in ons land moeten hebben gespeeld. Marc Coucke, voorzitter van Anderlecht maar ook kersvers voorzitter van Pro League, wil jeugdopleiding centraal stellen bij Anderlecht, maar vindt de Belgen-regel contraproductief. "Er zijn vijf topclubs in België en die hebben elk zes 'Belgen' nodig. Kan iemand me 30 Belgen opnoemen die goed genoeg zijn voor Anderlecht of Club Brugge? Op termijn moeten we naar vijf of zelfs vier Belgen op het wedstrijdblad", aldus Coucke. (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN