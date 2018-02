Coucke wekt Teo tot leven 26 februari 2018

Drie minuten heeft Marc Coucke op Lukasz Teodorczyk ingepraat. Die peptalk - wijdse gebaren incluis - miste z'n effect niet: de sukkelende spits schudde zowaar een hattrick uit z'n schoenen. "Teo is onze enige topspits", loofde de nieuwe Anderlecht-voorzitter. Bij het eerste doelpunt veerde Coucke nagenoeg als enige op - het contrast met de zwarte maatpakken rondom hem was groot. "Tegen het einde van het seizoen springt de hele tribune recht, geloof me maar." Volgens sommige paars-witte supporters hangt er zelfs al Couckenbak in de lucht.

