Coucke treft Mbokani in Monaco 12 juli 2018

00u00 0

Een toevallige ontmoeting. Van een terugkeer naar Anderlecht is (vooralsnog) geen sprake. In Monaco liepen de voorzitter van paars-wit Marc Coucke en spits Dieumerci Mbokani (32) mekaar tegen het lijf. De Congolese spits die einde contract is bij Dynamo Kiev en dus nog op zoek is naar een nieuwe werkgever deelde de foto van hun ontmoeting op sociale media. De geruchtenmolen kwam op gang, maar zonder meer onterecht. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN