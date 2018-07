Coucke toont Anderlechtspelers 'zijn' Durbuy 06 juli 2018

00u00 0

Anderlecht zette zijn teambuilding verder in Durbuy. Marc Coucke - de Grote Baas van beide - nam het voortouw en nam de spelers mee op een rondleiding in de Ardennen. Coucke gaf tekst en uitleg bij zijn 'Adventure Valley'. De spelers luisterden geboeid, of deden toch flink hun best alsof.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN