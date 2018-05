Coucke reageert zich af op twitter 14 mei 2018

00u00 0

Marc Coucke was allesbehalve tevreden met de prestatie van zijn ploeg en liet dat op zijn eigen manier - via twitter - aan de hele wereld weten. "RSCA speelt na rust zwakste helft van de PO's, komt telkens tekort op 1ste, 2de en 3de bal en verliest 1-0. Proficiat AA Gent." Maar Coucke die de tegenstander feliciteert, het begint de eigen fans toch wel wat te vervelen. "Het mag wel eens ophouden met telkens onze concurrenten geluk te wensen", klonk het op social media. En dus reageerde Coucke daarop zelf: "Ben het nu wel beu de tegenstander na de match te feliciteren, volgend seizoen beter", zei de preses die ook nog een laatste uitsmijter had voor Club Brugge: "En nu we bezig zijn: proficiat Club Brugge met de oververdiende titel. Geniet ervan en vertegenwoordig ons waardig in de CL." (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN