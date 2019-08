Exclusief voor abonnees Coucke reageert op 'leugens': "Zakken gevuld en lijken weggemoffeld, ja" 10 augustus 2019

In één tweet kreeg hij zijn ongenoegen niet geuit - hij had er twee nodig. Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft via Twitter gereageerd op het interview van ex-preses Roger Vanden Stock. "Beste RSCA-fans, wees gerust dat we ons niet laten doen door alle negatieve krachten die de mooiste club van het land weer aanvallen. Zakken gevuld, lijken of belangenvermenging weggemoffeld en nu maar columns schrijven, interviews geven en geruchten/leugens verspreiden. Michael (Verschueren, red.), Vince (Kompany, red.) en ik gaan onverdroten door om samen met jullie waardige, mooie mauve tijden te creëren! Is het wij tegen de rest van het land, het weze zo, maar we zijn met velen en de weg is de juiste. Dank voor alle steun, we are Anderlecht!!", schreef Coucke, die gisteren aan het stadion niks meer over de zaak kwijt wilde. Ook Couckes vind-ik-leuks toonden overigens aan dat hij Vanden Stocks uitspraken niet leuk vond: hij likete meerdere (scherpe) posts van Anderlecht-supporters, die daarin het vorige beleid op de korrel namen.

