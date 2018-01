Coucke: "Steun toch ieders bouwplannen" 22 januari 2018

Ook huidig KV Oostende-voorzitter en toekomstig Anderlecht-voorzitter Marc Coucke is de malaise in de Belgische stadiondossiers grondig beu en roept de clubs op elkaars stadionplannen te steunen. "Als we nu eens allemaal elkaars nieuwe stadions gunnen en steunen!! Dan gaat het Belgisch voetbal er in totaal op vooruit. Stop aan de jaloezie en onderkruiperij!", schreef Coucke zondag op Twitter.