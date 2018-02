Coucke profiteert van Perrigo-dividend 16 februari 2018

00u00 0

Marc Coucke en Perrigo liggen al een tijdje in de clinch over de verkoop van Omega Pharma. Deze week legde Perrigo nog een claim van 1,9 miljard euro neer bij de Arbitragecommissie. Intussen profiteert de Vlaamse ondernemer nog altijd van de kwartaaldividenden die het Amerikaanse farmabedrijf uitkeert. Gisteren kondigde Perrigo een nieuw kwartaaldividend aan van 19 dollarcent per aandeel. Of 3 dollarcent meer dan in de vorige kwartalen. Voor Coucke, die nog steeds 5,4 miljoen aandelen Perrigo in handen heeft, levert het nieuwe kwartaaldividend hem 1,026 miljoen dollar op - of omgerekend 820.800 euro. Over het voorbije boekjaar keerde Perrigo een totaaldividend uit van 0,64 dollar per aandeel. Voor Coucke komt dat bruto neer op 3,45 miljoen dollar of 2,76 miljoen euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN