Coucke ontmoet weduwe Weber 15 december 2018

Een paar voetbalschoenen waarmee wijlen Josip Weber topschutter in de Belgische eerste klasse werd, is door Webers weduwe Irena aan Cercle Brugge geschonken en krijgt een prominente plaats in de groen-zwarte boardroom. Zondag is Anderlecht, die andere ex-club van de betreurde Belgo-Kroaat, te gast in Jan Breydel. Voor de wedstrijd is een ontmoeting gepland van de voorzitters Frans Schotte en Marc Coucke met Irena Weber. In het kader van de Warmste Week van Music for Life wordt in de fanzone soep verkocht, in aanwezigheid van Radio 2-presentatrice Kim Debrie. De opbrengst gaat integraal naar Think Pink, de organisatie die borstkankerpatiënten steunt. (LUVM)