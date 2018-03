Coucke officieel voorzitter, ook dokter Goossens naar Anderlecht 29 maart 2018

Witte rook. Marc Coucke mag zich, zoals verwacht, officieel voorzitter van Anderlecht noemen. De Mededingingsautoriteit heeft hiervoor groen licht gegeven. "RSCA, here we come. Team en fans, samen naar mooie tijden!", tweette Coucke. De aandeelhouders die hun aandelen verkocht hebben, zijn inmiddels betaald, eerstdaags worden er nieuwe bestuursleden aangesteld. In Couckes spoor volgt Chris Goossens. De clubdokter is niet langer in dienst bij KV Oostende en trekt richting Anderlecht. Bij KVO keert dokter Marc Backaert per direct terug als hoofd van de medische staf. Hij zal worden bijgestaan door Maarten Ghyllebert. (TTV/PJC)