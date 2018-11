Coucke naar parlement met voorstellen tegen financiële mistoestanden 06 november 2018

Marc Coucke en Pierre François, voorzitter en CEO van de Pro League, geven vandaag uitleg in het parlement. Dat bespreekt een wetsvoorstel om de fiscale voordelen van de voetbalclubs te beknotten. In de politiek gaan steeds meer stemmen op om de belasting- en andere voordelen voor (buitenlandse) sporters aan banden te leggen. Vooral het CD&V-voorstel om de RSZ-korting strenger te reglementeren, maakt kans. Voetballers betalen amper sociale bijdragen en de clubs krijgen een grote korting op de bedrijfsvoorheffing als ze het geld in de jeugdwerking investeren. De kwestie ligt gevoelig bij de clubs. François verwijst graag naar de economische meerwaarde die het voetbal creëert. Coucke gooit het wellicht over een andere boeg. Hij lanceerde eerder een reeks voorstellen om de macht van de spelersmakelaars aan banden te leggen. Zo pleit hij onder meer voor duidelijke afspraken over de commissielonen van makelaars en meer financiële transparantie bij transfers. (RW)

