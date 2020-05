Exclusief voor abonnees Coucke: "Liever 2.000 fans dan geen" 27 mei 2020

Marc Coucke was gisteren te gast bij Gert Late Night. Hij sprak er onder meer over zijn inspanningen voor het goeie doel, maar ook kort over Anderlecht. "Soms lig ik wakker van de kritiek", sprak de voorzitter van de recordkampioen. "Ik heb in twee jaar bij Anderlecht al meer over mij heen gekregen dan in de rest van mijn carrière samen." Ook gaf Coucke zijn mening over voetballen zonder publiek: "We moeten een manier vinden om met een zeer beperkt aantal toeschouwers te spelen. Liever met 2.000 fans dan geen, vind ik. Hoe dan ook: ik denk dat we begin augustus wel weer gaan voetballen." (PJC)