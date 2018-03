Coucke lanceert uitkoopbod op SnowWorld 15 maart 2018

Alychlo, de holding van zakenman Marc Coucke, heeft formeel een bod uitgebracht op alle aandelen SnowWorld die nog niet in zijn bezit zijn. In september vorig jaar kondigde Alychlo het voornemen aan om SnowWorld over te nemen voor 9,50 euro per aandeel. Sindsdien heeft Alychlo voortdurend aandelen opgekocht op de beurs, waardoor de holding nu 73,4% van SnowWorld in handen heeft. Nog tot 8 mei krijgen de resterende aandeelhouders de kans om hun stukken aan te bieden. De prijs blijft hetzelfde: 9,5 euro per stuk.

