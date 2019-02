Coucke krijgt 'valentijnsmiljoen' van Perrigo 15 februari 2019

Ze zijn verwikkeld in een hevige juridische 'vechtscheiding', maar toch heeft Marc Coucke gisteren een mooi valentijnscadeau gekregen van zijn ex-partner. Farmabedrijf Perrigo - dat Omega Pharma overnam, maar zich bedot voelt door de vorige eigenaar - liet weten 0,19 dollar dividend per aandeel uit te keren. Aangezien Coucke aan zijn verkoop 5,4 Perrigo-aandelen heeft overgehouden, mag hij meer dan 1 miljoen dollar of zo'n 900.000 euro bijschrijven op zijn rekening.