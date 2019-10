Exclusief voor abonnees Coucke krijgt politiebescherming 04 oktober 2019

Marc Coucke krijgt bedreigingen van Anderlecht-supporters. De politie van Charleroi neemt die zeer serieus. In die mate dat de voorzitter straks politiebescherming krijgt in en rond Mambourg. Pierre-Yves Hendrickx, algemeen directeur van Charleroi, licht toe: "We nemen geen extra veiligheidsmaatregelen die een risicomatch overstijgen. Op één uitzondering na: de korpschef van de politiezone waartoe Anderlecht behoort, heeft ons verwittigd dat de voorzitter van Sporting werd bedreigd. Coucke krijgt daarom speciale bescherming."

