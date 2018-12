Coucke koopt twee indoorskiparken 21 december 2018

SnowWorld, de Nederlandse uitbater van indoorskiparken, krijgt er twee vestigingen bij. Het beursgenoteerde SnowWorld, dat voor 83% wordt gecontroleerd door Marc Coucke, neemt alle aandelen over van het indoorskipark SnowPlanet Amsterdam. Daarnaast neemt de groep ook een belang van 25% in het Alpenpark Neuss in Düsseldorf. SnowWorld krijgt wel de kans om dat belang op middellange termijn uit te breiden tot een meerderheidsparticipatie. "Na de integratie van alle sites mikken we jaarlijks op 2 miljoen bezoekers, een stijging met 80% tegenover het huidige bezoekersaantal", zegt topman Wim Hubrechtsen. Door de nieuwe acquisities zullen bij SnowWorld 300 mensen werken. Het bekendste indoorskipark van de groep staat in Landgraaf. (FrD)

