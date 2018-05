Coucke "Hebben vertrouwen" 05 mei 2018

Tussen hoop en realisme: zo leeft de Anderlecht-directie toe naar de clash in Brugge. "Club is de ploeg van dit seizoen", aldus voorzitter Marc Coucke. "Het is dan ook favoriet voor de titel. Een puntje zou eigenlijk goed zijn - voor ons is de tweede plek belangrijk -, maar je weet het maar nooit. Iederéén zal nerveus zijn, wij hebben vertrouwen... Twee maanden geleden had niemand gedacht dat het nog zo een topper zou zijn. Het wordt spannend." Vijf meter verderop had Luc Devroe een gelijkaardig discours: "Als we de eerste plaats nog willen, moeten we een perfect parcours afleggen - dan is twaalf op twaalf een must. (grijnst) Maar hoeveel keer hebben we dat dit seizoen al gedaan? Niet veel, hé..." Het antwoord: nog niet. (PJC/FDZ)

