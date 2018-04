Coucke haalt uit naar Van Holsbeeck op Twitter 23 april 2018

Tussen de lijnen lezen was onnodig. In zijn tweet zaterdagavond heeft Marc Coucke andermaal uitgehaald naar de oude directie. "Verdiende overwinning, felicitaties aan Genk. Hier vreesden we voor op 31/01 om 24 uur (de laatste dag van de transferperiode, red.). Met onze middelen gaan we nog vijf matchen tot het uiterste gaan", postte de Anderlecht-preses. In het verleden liet Coucke zich al kritisch uit over het werk van Herman Van Holsbeeck. "We hadden vijf Mitrovic'en kunnen huren", klonk het eerder. Van Holsbeeck wenste niet te reageren. (PJC)