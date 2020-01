Exclusief voor abonnees Coucke en Verschueren arriveren vandaag 08 januari 2020

Troepenschouw. Voorzitter Marc Coucke en sportief manager Michael Verschueren arriveren vanavond in San Pedro del Pinatar. Waarschijnlijk vanaf morgenochtend zullen de twee de trainingen van Anderlecht bijwonen, zoals ook een dertigtal supporters dat gisteren weer deden. Voor de middag kregen die mensen niks te zien - de Pinatar Arena had op vraag van RSCA doeken gehangen - maar bij de tweede oefensessie liet de recordkampioen wel publiek toe. De nadruk lag op het fysieke werk, waarbij Anthony Vanden Borre alweer uitblonk, ook in de onderlinge partijtjes. Bij de afwerkingsvormen scoorde belofte Antoine Colassin vlot. Opvallend: Vincent Kompany gaf een tactische uiteenzetting in de uithoek van het veld.