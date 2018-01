Coucke en Bayat praten weer 00u00 0

Opvallend tafereel gistermiddag in de Pinatar Arena in het Spaanse San Pedro Del Pinatar, waar KV Oostende om 15 uur oefende tegen Aue en Charleroi het om 18 uur opnam tegen Seoul. KVO-voorzitter Marc Coucke en spelersmakelaar Mogi Bayat liepen er elkaar onverwacht tegen het lijf. Sinds het geforceerde vertrek van Silvio Proto naar Olympiakos kwamen beiden op zijn zachtst gezegd niet meer overeen. Maar kijk, Coucke en Bayat stonden minutenlang te keuvelen tussen beide oefenwedstrijden in, samen met Luc Devroe, sportief directeur van KVO, en Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat, de broer van Mogi. Beiden zijn in elk geval gebaat bij een toenadering. Want Coucke zwaait na 1 maart de scepter op Anderlecht, waar Mogi als makelaar thuis is. Zo is het ook logisch dat Devroe de banden met Bayat aanscherpt, want ook hij lijkt zo goed als zeker de overstap naar paars-wit te maken. (TTV)

