Exclusief voor abonnees Coucke doet het zonder premies, maar mét tenten 11 juni 2020

00u00 0

Deze zomer ruilt Marc Coucke zijn kasteel in Merelbeke in voor een luxetent in Durbuy - of toch alleszins voor enkele dagen. Coucke zou Coucke niet zijn, mocht hij niet creatief omspringen met de tegenslagen van de coronacrisis en dus poot hij op een golfterrein 200 tenten neer die normaal op de festivalcamping van Tomorrowland zouden staan. Een luxecamping. "We proberen er het beste van te maken. Het zal een slecht jaar worden voor onze bedrijven, maar we overleven het." Van coronapremies heeft de ondernemer geen gebruikgemaakt. "Die premies zijn niet voor mensen als ik. Wel voor wie het écht nodig heeft." (BHL)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen