Coucke: Clean sheet én assist

Leuke avond voor Gaëtan Coucke. Door de blessure van Maarten Vandevoordt mag de oude nummer één zich ook de nieuwe nummer één noemen. Coucke hield meteen zijn netten schoon tegen Zulte Waregem, een ferme opsteker. Maar er was meer. Met een lange uittrap lag Coucke ook aan de basis van de derde Genkse goal. Onuachu wilde de bal verlengen, maar raakte hem niet. Daardoor kon Bongonda alleen op Bossut af en de ex-speler van Zulte Waregem faalde niet. Coucke is dit seizoen de tweede doelman die een assist achter zijn naam krijgt, de eerste was zijn overbuur van gisterenavond, Sammy Bossut. (KDZ/JSe)