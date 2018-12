Coucke bouwt hotel in Durbuy 15 december 2018

Marc Coucke en zijn zakenpartner Bart Maerten bouwen in Durbuy een nagelnieuw viersterrenhotel. Het komt recht tegenover het bekende hotel Le Sanglier des Ardennes, dat ook tot het imperium van Coucke behoort en eerder al werd gerenoveerd. Dat hotel zal naast 100 kamers ook een binnentuin, drie restaurants, zes vergaderzalen en een immens terras tellen. Een deel van dat terras zal volledig achter glas zitten, een deel kan, indien nodig, overdekt worden. De werken starten begin volgend jaar. Coucke & co hopen hun eerste gasten al in november 2019 te kunnen verwelkomen. Het nieuwe hotel zal met Le Sanglier des Ardennes verbonden zijn met een ondergrondse tunnel, zo meldt 'L'Echo'. Prijskaartje: ruim 30 miljoen euro. (FrD)

