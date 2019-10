Exclusief voor abonnees Coucke blijft thuis ondanks verhoogde veiligheid 05 oktober 2019

Anderlechtvoorzitter Marc Coucke dook niet op in Charleroi. Hij zag de vier spandoeken met opschrift 'Coucke buiten' van de harde kern van Anderlecht uiteindelijk niet in het stadion. De eigenaar van paars-wit ontving de voorbije week bedreigingen en dus voerde de politiezone Brussel Zuid de beveiliging op. Ook de stewards van Charleroi werd gevraagd een extra oogje in het zeil te houden. Overbodige maatregelen. Coucke was nochtans aangekondigd, hij wilde bij de ploeg zijn na alweer een bewogen week. In laatste instantie besloot hij alsnog te passen voor de wedstrijd. (MJR)

