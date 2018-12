Coucke: "Anderlecht komt altijd terug" 29 december 2018

00u00 0

In de nasleep van de zege tegen Waasland-Beveren liet Anderlecht-voorzitter Marc Coucke nog eens van zich horen. Hij hield een tijdje de lippen op mekaar, maar voor de camera's van VTM liet hij zich toch nog eens uit over de situatie bij paars-wit. "Ik ben het ermee eens dat het veel beter moet", zei Coucke. "We bieden onze fans momenteel te weinig. Het team rondom mijn, mezelf incluis, probeert elke dag de beste beslissingen te nemen met een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel. Stapje voor stapje lossen we het op." Om als volgt te eindigen, doelend op Michel Verschueren: "Zoals een oude wijze man van Anderlecht onlangs zei: 'Anderlecht komt altijd terug.'" (SJH)