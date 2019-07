Exclusief voor abonnees Costoulas in zee met Henin en Van Cleemput? 03 juli 2019

Sofia Costoulas, één van de grootste talenten van het Belgische tennis, gaat haar carrière voortzetten op de Justine Henin Academy in Limelette en mogelijk doet ze dat aan de hand van Thierry Van Cleemput. Met de vroegere trainer van David Goffin is de veertienjarige Limburgse momenteel een testperiode aan het doorlopen, wat zou kunnen resulteren in een samenwerking. Sowieso zou ook Henin zelf zich gaan bezighouden met de voormalige Europese nummer één onder veertien jaar. Costoulas trainde het afgelopen anderhalf jaar in het Elite Tennis Center in Cannes waar ze met haar mama en jongere broertje naartoe verhuisd was en begeleid werd door ex-prof Jean-René Lisnard. Ze speelde dit jaar nog de finale van 'Les Petits As', het referentietoernooi onder veertien jaar, iets wat Henin haar 24 jaar geleden voordeed. Op dit ogenblik is Costoulas al overgeschakeld naar het juniorencircuit, daar staat ze op de 169ste plaats. (FDW)

