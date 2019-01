Cortjens is beste bij de junioren, Thibau Nys 3de 14 januari 2019

Bij de junioren was de nationale veldrittrui weggelegd voor Ryan Cortjens. De 18-jarige crosser uit Lanaken vond zaterdag in Kruibeke een parcours op zijn maat. Hij kreeg in de beginfase van de wedstrijd het gezelschap van Witse Meeussen en eerstejaars Thibau Nys. Daarna stelde Cortjens met een lange solo zijn Belgische driekleur veilig. Zijn twee metgezellen uit het wedstrijdbegin mochten wel nog mee op het podium: Meeussen finishte ontgoocheld op een tweede plaats, Nys werd derde.

