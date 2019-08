Exclusief voor abonnees Corsogroep Otterstraat 31 augustus 2019

De Otterstraat, de oudste van alle wagenbouwers, is even oud als de Bloemencorso zelf. "69 jaar dus, we kijken al uit naar een jubileum volgend jaar", zegt Patrick Pouliart. "We zijn ook nog de enige groep met een eigen lokaal: café De Grote Pot. Daar is het 69 jaar geleden ook allemaal begonnen. Toen de gemeente alle wijken opriep om een wagen te bouwen voor een bloemenstoet om zo verschillende nieuwe straten in Sint-Gillis in te huldigen. De Otterstraat was er als de kippen bij. Ondertussen volgden al wel wat aflossingen van de wacht wagenbouwers af, maar het enthousiasme is nog altijd even groot." De Otterstraat kiest voor het thema 'Kleinkunst' en voert Urbanus op haar wagen op. "Onze dahlia's zijn deze voormiddag (vrijdag) geleverd en we zijn meteen beginnen bebloemen", klinkt het. "Het wordt doorwerken om onze wagen tijdig klaar te krijgen."

