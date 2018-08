Corruptieproces dreigt voor Jaak Gabriels 22 augustus 2018

00u00 0

Minister van Staat Jaak Gabriels (Open Vld) hangt een corruptieproces boven het hoofd. Na vijf jaar heeft het parket zijn onderzoek naar de top van de liberale partij in Bree afgerond. Tienduizenden euro's zouden via een systeem van valse facturen zijn doorgesluisd van de stad en bevriende bedrijven naar de lokale liberale partij Verjonging. Het gaat vooral om drukkerij- en publiciteitskosten. Op die manier werd belastinggeld misbruikt en werden de regels van de partijfinanciering overtreden. Naast Gabriels en voormalig provincieraadslid Maarten De Ceulaer, die door het parket als leidende figuren worden beschouwd, staat ook Gabriels' toenmalige privésecretaris onder verdenking. "Wellicht in september zal de raadkamer beslissen wie er effectief voor de rechtbank moet verschijnen en wie buiten vervolging wordt gesteld", zegt het Limburgse parket.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN