Correctie 06 juli 2020

In het lijstje in onze weekendkrant van groterondewinnaars die naoorlogs hun allereerste grote ronde wonnen, slopen een paar foutjes. Rudi Altig (Vuelta 1962) moet worden toegevoegd. Jacques Anquetil won de Tour in 1957 (en niet in 1960), Bernard Hinault won in 1978 de Vuelta als allereerste grote ronde (die toen vóór de Tour werd gereden).