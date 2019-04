Exclusief voor abonnees Correcties en aanvullingen Column | Rik Torfs 13 april 2019

00u00 0

Vorige dinsdag schreef ik een column over de koers. Daarin kwam een verhaal dat ik mij herinner uit mijn jeugd. Een supporter in wiens huis Rik Van Looy zich had omgekleed, verzamelde achteraf het water waarin de kampioen had gebaad in flessen. En bewaarde het als een relikwie.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen