Exclusief voor abonnees Coronazitting in Kortrijk: van snot smeren tot taxi spelen 22 april 2020

00u00 0

Op de rechtbank in Kortrijk zijn gisteren voor het eerst personen verschenen die zich niet aan de maatregelen hielden. Ze riskeren 8 dagen tot 3 maanden cel en boetes tot 4.000 euro. Wie spuwde, riskeert zelfs tot 2 jaar cel. In totaal stonden tien zaken op de rol. Ludovit P. (36) stond terecht voor partnergeweld, weerspannigheid en smaad, en omdat hij zijn politiecel met snot en speeksel besmeurde en riep dat hij besmet was. Na lang aarzelen bekende hij het partnergeweld en het spuwen. Hij toonde zich bereid een werkstraf uit te voeren - wellicht in een woonzorgcentrum. Een 23-jarige jongeman stond terecht omdat hij al voor de tweede keer in één week zijn vriend naar diens vriendin voerde. Hij kreeg de eerste keer een minnelijke schikking van 250 euro. Een tweede keer werd hij in snelrecht gedagvaard. Op 5 mei volgt een uitspraak in de zaken.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen