Coronavirus vastgesteld in gezin van Hilde Crevits 17 maart 2020

In het gezin van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. "Conform de medische richtlijnen werk ik de komende periode van thuis uit", zegt ze op sociale media. "Zorg goed voor jezelf en elkaar." Wie van het gezin precies de coronabesmetting heeft opgelopen, wordt niet gecommuniceerd. In Torhout woont de minister samen met haar ouders en schoonouders, en dus met verschillende generaties samen, in een kangoeroewoning.